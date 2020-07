La bimba sarebbe nata lo scorso 22 luglio, ma la notizia si è diffusa sui media lunedì (27). Joe Jonas e Sophie Turner sarebbero diventati genitori di una piccolina, il cui nome a quanto pare è Willa. Per essere precisi, Willa Jonas. A farlo sapere è stata una fonte al sito TMZ. Sebbene i due non abbiano ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, sembra che le cose stiano proprio così.

Il cantante, noto grazie alla band ‘Jonas Brothers’, e l’attrice famosa per il ruolo di Sansa nella serie tv ‘Il Trono di Spade’, non vedevano l’ora di tenere la neonata tra le braccia. Qualche tempo fa un insider aveva rivelato: “Joe e Sophie sono eccitati all’idea di avere un figlio e si stanno godendo tutto il processo di preparazione per accogliere la piccola. Si stanno anche tenendo attivi con passeggiate e un po’ di hiking. Tutta la famiglia Jonas non vede l’ora che arrivi un nuovo membro. Sophie dovrebbe partorire presto e aspetta con ansia il momento in cui diventerà madre”.

Durante il lockdown era stata invece Sophie a spiegare di essere molto felice di poter passare così tanto tempo in casa insieme a Joe. Aveva però anche ammesso che per il marito si trattava di un vero e proprio incubo, essendo abituato a passare molto tempo in giro e a vedere tante persone.

Scritto da: la Redazione il 28/7/2020.