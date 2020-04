Johnny Depp ha aperto il suo profilo Instagram. L’attore 56enne, famoso per essere un ‘bad boy’ di Hollywood, ha deciso di seguire le orme di quasi tutti i suoi colleghi e ha inaugurato un account sulla nota piattaforma social lo scorso giovedì. In poche ore ha fatto il pieno di follower: nella mattinata di venerdì contava già diversi milioni di seguaci. Tra i primi post ha voluto condividere una foto che sembra essere stata scattata sul set di un nuovo film. Accanto all’immagine ha scritto: “Ciao a tutti… sono sul set di qualcosa adesso… datemi un po’ di tempo”.

Poi Johnny ha condiviso una clip in cui spiega cosa l’ha spinto ad aprire l’account. Durante la pandemia vuole instaurare un dialogo con gli altri per sentirsi meno solo e far sentire le persone meno sole. “Non ho mai fatto niente del genere prima. Non credo di aver mai avuto una ragione per farlo (parla dell’apertura del profilo, ndr). Però adesso è il momento di instaurare un dialogo, visto che la minaccia del nemico invisibile ha già causato enormi tragedie e dolore alla vita delle persone. Molti sono malati e senza cure. Le persone si ammalano e non riescono a respirare. Tantissimi stanno morendo. E molti non riescono a provvedere al proprio sostentamento e a quello delle proprie famiglie a causa della pandemia”, ha detto nella clip.

Infine ha voluto ringraziare tutti i fan che gli hanno dato grande supporto nel corso degli anni, inclusi i periodi più difficili come quello del burrascoso divorzio dall’ex moglie Amber Heard, avvenuto nel 2017.

Scritto da: la Redazione il 17/4/2020.