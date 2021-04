Jonathan Kashanian: 'Ecco perché indosso sempre il cappello'

Jonathan Kashanian parla dell’accessorio da cui non si separa mai. A Vero svela: “Ecco perché indosso sempre il cappello”. Il 40enne, ex vincitore del Grande Fratello, ora presenza fissa nel cast di Detto Fatto, programma in onda tutti i giorni su Rai Due condotto da Bianca Guaccero, confessa il motivo per cui lo porta in qualsiasi circostanza.

Il cappello gli regala sicurezza, senza un copricapo si sentirebbe fuori posto e a disagio, spogliato della sua vera essenza. “A volte mi sento un po’ nudo, visto che ho rasato i capelli, ma indosso il cappello perché sono sempre alla ricerca di un’eleganza perduta e quando la ritrovo in una donna, in un uomo o in un bambino per strada, mi fermo e glielo dico”, rivela al settimanale.

Jonathan, sangue uzbeko e iraniano nelle vene, poi aggiunge: “Lo stile per me è associato all’eleganza. Non mi piacciono la volgarità e l’ostentazione. Poi anche io sono stato adolescente e stravagante. Ma oggi, a 40 anni, prediligo l’eleganza”.

Per lui il modo di ognuno di vestire deve assolutamente comunicare oltre all’eleganze la positività e la bellezza. Cappello compreso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2021.