Jovanotti sorride insieme alla figlia guarita dal linfoma di Hodgkin: foto

Jovanotti sorride insieme alla figlia, guarita dal linfoma di Hodgkin. La foto che condivide sul social li mostra insieme sereni, è la prima estate senza lo spettro della malattia che aveva colpito la 22enne.

Il cantautore le dedica i versi di "Per te", canzone scritta per lei, venuta al mondo il 13 dicembre 1998. “E’ per te che il mare sa di sale”, scrive l’artista, all’anagrafe Lorenzo Cherubini. I due sono in barca a vela, osservano l’orizzonte e sono raggianti. C’è anche la mamma, Francesca Valiani, sull’imbarcazione insieme a loro.

Il momento buio è alle spalle. Teresa ha superato un linfoma di Hodgkin. Ha rivelato il dramma vissuto solo a gennaio 2021, quando era guarita. “Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico”, aveva scritto la ragazza in un post. “Dopo mesi di ansie e paure, la storia si è conclusa. E posso raccontarla, perché dal 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita. Un grazie speciale ai miei genitori che ci sono sempre stati”, aveva aggiunto. E ancora: “La paura non é andata via e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo. Ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”.

Teresa Cherubini ha ricominciato a vivere accanto a mamma e papà: è lei la loro “roccia”, come hanno detto entrambi subito dopo essere usciti dal tunnel della malattia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2021.