Sembra proprio che Jude Law sarà di nuovo papà. L’attore presto dovrebbe accogliere al mondo il sesto figlio. Questo raccontano le foto scattate dai paparazzi nelle scorse ore a Londra. Il divo 47enne e la moglie Phillipa Coan sono stati infatti immortalati in giro per la città e lei è apparsa visibilmente incinta. Jude ha già cinque figli da tre donne diverse, ovvero Rafferty, 23 anni, Iris, 19, Rudy, 17, nati dal matrimonio con Sadie Frost, Sophia, 10, avuta con Samantha Burke, e Ada, 4, frutto della relazione con Catherine Harding.

Solo qualche mese fa ha rivelato che la voglia di paternità non si è ancora esaurita. Quando gli è stato chiesto se abbia voglia di avere un altro figlio, ha infatti risposto: “Certamente! Assolutamente. Sono felice di avere accanto una persona con cui sto bene come non lo ero mai stato in vita mia. Abbiamo un rapporto incredibilmente stabile e salutare. Anche con i miei figli che ormai sono giovani adulti… e poi anche con quelli più piccoli, che sono così divertenti e pieni di gioia. Mi piacerebbe, sì, perché non farne un altro? Sono fortunatissimo a stare con una persona di cui sono innamorato. Quindi l’idea di avere altri figli è assolutamente meravigliosa”.

Jude per molti anni è stato al centro dei gossip, soprattutto durante la travagliata relazione con la collega Sienna Miller (con la quale stranamente non ha però fatto figli). Oggi però la sua vita è molto più calma, o almeno così sostiene lui. “Sento che negli ultimi 25 anni ho dovuto lavare i miei panni sporchi in pubblico. Oggi però sono molto più stabile e noioso di quello che la maggior parte delle persone pensano”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 20/5/2020.