''La mia piccola è diventata maggiorenne!'': Julia Mammucari, figlia di Teo e Thais Wiggers, festeggia i 18 anni, foto

La ragazza il 2 giugno spegne le candeline insieme alla mamma e a un’altra famosa ex velina che chiama ‘zia’

Negli scatti condivisi non compare ancora una volta il popolare papà che anche sui social rimane silenzioso

Il super party arriverà il 6 giugno. Intanto Julia Mammucari, figlia di Teo e Thais Wiggers, festeggia i 18 anni, spegne le candeline insieme alla mamma e a un’altra famosa ex velina, che lei amorevolmente chiama ‘zia’, Elena Barolo. Negli scatti condivisi dalla 40enne brasiliana non c’è traccia del popolare papà, che anche sui social rimane silenzioso…

''La mia piccola è diventata maggiorenne!'': Julia Mammucari, figlia di Teo e Thais Wiggers, festeggia i 18 anni

Thais pubblica alcune foto che ritraggono la figlia davanti a un piccolo dolce rosa con sopra una sola candelina sempre ‘pink’. Julia, che indossa un top a sottoveste in seta con pizzo color avorio, sorride, batte le mani insieme alla madre, che seduta a cena in un locale a Milano le canta la classica “tanti auguri a te”, poi soffia e spezza la candeline ed esprime il suo desiderio.

La ragazza il 2 giugno spegne le candeline insieme alla mamma e a un’altra famosa ex velina che chiama ‘zia’

“Ieri 02/06/26 la mia 'piccola' è diventata maggiorenne!! - scrive la Wiggers - Intanto una cenetta intima solo per soffiare le candeline in attesa della bella festa che l’occasione merita questo sabato. E’ davvero un traguardo importante, per lei e per me come mamma. Vederla arrivare alla maggiore età così sana, così brava, così positiva, così forte, e così allegra è una vittoria. Ho solo da ringraziare. Tanti auguri piccola grande donna”.

Per la ragazza una cena intima: il party arriverà il 6 giugno

Il post pubblicato su Instagram cattura un mare di ‘like’. Arrivano anche gli auguri di tantissime amiche. “Parabéns Juju del mio cuore, non vedo l’ora di abbracciarti e festeggiarti, sei nel mio cuore da quando ti ho preso in braccio la prima volta in quel di Roma. Oh mio Dio sono diventata una vecchietta. Ti auguro ogni bene oggi e sempre”, le fa sapere Juliana Moreira. La Barolo sottolinea: “Streghetta del mio cuore”.

Julia con Elena Barolo

L’ultima foto insieme che ritraeva Thais e Teo con la figlia nata nel 2008 risale a dicembre 2022. Julia all’epoca frequentava il primo anno del liceo artistico. “Soprattutto famiglia”, si leggeva nel post che l’accompagnava. I rapporti tra Thais e Teo, coppia dal 2006 al 2009, parevano essersi appianati, ma forse non è così. Julia sul social ha scelto il cognome della mamma, infatti. A dicembre 2024 a Verissimo la Wiggers, parlando del caso Mammucari a Belve, quando il conduttore aveva abbandonato lo studio, rifiutando l’intervista, aveva svelato: “Tutti hanno visto la persona con cui provo a dialogare da 18 anni ma con cui poi alla fine non puoi dialogare, con cui non c’è dialogo. Non c’è dialogo, come puoi avere un dialogo se ti trovi di fronte una persona così? Abbiamo dei problemi, non riusciamo a dialogare”.