Juliana Moreira compie 44 anni: la festa a sorpresa arriva per lei nel centro estetico, guarda

La showgirl brasiliana è lì per un trattamento: spegne le candeline da Slim Clinic Brasil Milano

“Da cliente ad amica del cuore. E oggi festeggia con noi: Viva a Juuu”, scrivono le ragazze dello staff

Il 15 aprile è un giorno davvero speciale. Il party arriverà, probabilmente, durante il fine settimana. Juliana Moreira compie 44 anni: raggiante spegne le candeline in un luogo inaspettato, la festa a sorpresa arriva per lei nel centro estetico.

Juliana Moreira compie 44 anni: la festa a sorpresa arriva per lei nel centro estetico

La showgirl brasiliana è lì per un trattamento. Le ragazze dello staff di Slim Clinic Brasil Milano, però, non lasciano passare inaspettata la ricorrenza: improvvisamente, mentre è stesa sul lettino, le portano, danzanti, torta e bottiglia per brindare.

La showgirl brasiliana è lì per un trattamento: spegne le candeline da Slim Clinic Brasil Milano

Juliana rimane a bocca aperta. Sul social l’account del centro estetico svela tutto. “Da cliente ad amica del cuore. E oggi festeggia con noi. Abbiamo le persone migliori del mondo accanto a noi per aiutarci nelle pazzie last minute. Viva Juuu”, si legge.

“Da cliente ad amica del cuore. E oggi festeggia con noi: Viva a Juuu”, scrivono le ragazze dello staff

La Moreira ride divertita e indossa anche gli occhiali della festeggiata con sopra scritto “happy birthday”. Intanto il marito, Edoardo Stoppa, da cui ha avuto Lua Sophie e Sol Gabriel, 14 e 9 anni, la celebra con un post su Instagram. “Auguri amore. Auguri per questo nuovo anno, da vivere intensamente, come del resto ogni anno che abbiamo condiviso assieme. Un anno che ci permetterà di vivere ancora nuove esperienze, nuove emozioni, un anno in cui ci impegneremo a crescere…come cerchiamo sempre di fare. E come ogni anno, i tuoi piccoli, Lua e Sol, ed io…saremo felici di condividere più momenti possibili, ogni giorno, per 365 giorni. Auguri tesoro, TI AMO”.