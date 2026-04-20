''Mi sono divertita tantissimo'': Juliana Moreira festeggia i 44 anni con un party insolito e spettacolare, ecco come

Con la brasiliana e il marito Edoardo Stoppa un mare di amici vip, tutti con i figli al seguito

Sceglie La Cascina delle Esperienze a Broni, ai piedi delle colline dell’Oltrepò Pavese

E’ un posto che ha inaugurato lei stessa insieme al marito, lo sceglie per il suo party insolito e spettacolare. “Mi sono divertita tantissimo”, svela nelle sue Storie. Juliana Moreira festeggia i 44 anni senza un attimo di tregua a La Cascina delle Esperienze, lontana circa un’ora da Milano. E' prima cascina italiana interamente dedicata al welfare e alla sostenibilità. Sabato 18 aprile organizza un picnic all’aperto perfettamente allestito per i suoi ospiti: gli amici, contentissimi, con i figli al seguito, anche loro invitati, non bucano l’appuntamento.

''Mi sono divertita tantissimo'': Juliana Moreira festeggia i 44 anni con un party insolito e spettacolare

A Broni, in provincia di Pavia, ai piedi delle colline dell’Oltrepò Pavese, all’ombra del castello di Cigognola, la brasiliana e il marito Edoardo Stoppa, con i loro Lua Sophie e Sol Gabriel, 14 e 9 anni, accolgono gli ospiti. Il look è casual e scanzonato.

Con la brasiliana e il marito Edoardo Stoppa un mare di amici vip, tutti con i figli al seguito

La showgirl sceglie di fare un picnic all'aperto a La Cascina delle Esperienze, lontana circa un’ora da Milano

Si cuociono gustose bistecche sulla brace, si brinda, si ride, si balla e si canta a squarciagola. Con Juliana ci sono un mare di intimi super vip. Lei condivide tantissimo sul social e svela la presenza di Giorgia Palmas, Simona Salvemini, Michela Coppa, Thais Wiggers, Matteo Franceschini, Stefano Corti con i due figli, Gabriele e Noa, 18 e 3 anni, Marica Pellegrinelli e moltissimi altri.

La festeggiata insieme alle amiche in uno scatto di gruppo: c'è pure Giorgia Palmas

Juliana ed Edoardo con Thais Wiggers

La Moreira alla fine, quasi senza voce, racconta com’è andata la festa: “Ringrazio tutti, mi sono arrivati un mare di regali. Ho ricevuto tanto affetto, quello il dono più bello in assoluto. Le mie amiche, nonostante io faccia schifo a cantare, mi vogliono talmente bene che mi hanno lasciato il microfono in mano”. E’ grata del calore e soddisfatta della giornata bellissima trascorsa con le persone a cui vuole più bene.