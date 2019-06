Juliana Moriera, 37 anni, in attesa di patire per le vacanze al mare, si lascia immortalare in bikini e condivide la foto sul suo profilo Instagram. La moglie dell'inviato di "Striscia La Notizia" Edoardo Stoppa sfoggia un fisico in perfetta forma e supera a pieni voti anche quest'anno la prova costume. Juliana, però, con la simpatia che la contraddistingue, ironizza sul suo corpo.

"Daí July non fare questa faccia... respira respira respira - scrive la Moreira accanto allo scatto in bikini - foto fatta tutto a posto... non sono neanche svenuta nel trattenere il respiro. Baci e buona giornata... contando i giorni per il mare". La Moriera sicuramente è pronta a sfoggiare il suo fisico perfetto in spiaggia. Fa la prova costume prima di partire per le vacanze e la supera a pieni voti. Sul social i suoi follower la promuovono: "La più bella e la più brava di tutte", le scrive un'ammiratrice. Ma c'è anche chi pensa che Juliana dovrebbe mettere su qualche chilo: "Stai dimagrendo troppo", si legge tra i commenti.

Juliana Moreira scherza sulla sua foto in bikini. Dice di aver trattenuto il respiro per far apparire la pancia piatta. Ma gli addominali scolpiti ci sono. L'ex volto di "Paperissima" sfoggia un corpo tonico ed è sempre bellissima.

