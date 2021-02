Juliana Moreira ha ridotto il seno: ecco perché ha deciso di fare l’intervento

Juliana Moreira ha ridotto il seno, ieri, 18 febbraio, si è sottoposta all’intervento. La showgirl brasiliana 38enne sposata con Edoardo Stoppa dal 2017 e mamma di Lua Sophie, 9 anni, e Sol Gabriel, 4, sul social ha spiegato ai fan perché ha deciso di sottoporsi all’operazione.

“Ho deciso di condividere la mia scelta con voi - esordisce - perché sono sicura che ci saranno tante mamme come me che magari non trovano il coraggio di farlo a causa di un tabù, ma io credo che, se una cosa del tuo corpo non ti piace e ti fa soffrire, va cambiata”.

“Io lo avevo già ridotto in passato, qualcuno se ne era già accorto. Il mio problema è che continua a crescere. Questo mi crea problemi, come dolori alla schiena”, rivela la Moreira. “Ho sempre avuto una quinta coppa D - aggiunge - Dopo la gravidanza sono arrivata anche alle coppe E ed F. Invece vorrei una terza scarsa con coppa C”.

Juliana ha avuto problemi dopo le due gravidanze e la nascita dei figli: “Già dopo l'allattamento di Luca mi sentivo a disagio: avevo già il seno prorompente ed ho allattato undici mesi, ma ero infelice. Poi ho conosciuto il mio medico, che è diventato un amico e che mi conosce da nove anni, ed ho deciso di fidarmi di lui”.

“A me il seno grande non creava disagio", sottolinea ironicamente il marito, al suo fianco. "E' una scelta ponderata a cui ha pensato molto e ti sostengo”, sottolinea poi rivolgendosi alla mora. "In Sud America per noi è una cosa normale - precisa ancora Juliana - Non è un tabù dire che non convivi bene con una parte del tuo corpo. In Italia invece sembra una cosa incredibile”.

Juliana Moreira fa sapere ancora che, come le ha spiegato il suo dottore, il 5% delle donne ha il suo problema: le ghiandole mammarie continuano a crescere: “In famiglia ho una zia così, che ha una taglia improponibile da spiegare… Anche mia mamma aveva un seno molto grande, perso che io abbia ‘ereditato’ questa ‘fortuna’”. “Se una cosa ti fa soffrire va cambiata”, ribadisce. Confessa pure: “Ogni volta che indossavo un costume piangevo”. E’ stata operata dal dottor Clemente Zorzetto, di cui si fida ciecamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/2/2021.