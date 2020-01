Justin Bieber ha rivelato per la prima volta che alla base dei suoi numerosi problemi di salute, fisica e mentale, c’è un male davvero temibile, perché subdolo e difficile da diagnosticare. Si tratta della malattia di Lyme, una malattia infettiva che si trasmette tramite le punture di zecche. Ne hanno sofferto diversi colleghi famosi, tra cui Avril Lavigne, ma anche l’italiana Victoria Cabello. La confessione è arrivata mercoledì tramite un post pubblicato su Instagram, nel quale il 25enne ha anche detto di aver avuto nel 2019 una gravissima forma di mononucleosi cronica.

“Mentre alcune persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava messo male, che si faceva di droga, non sapevano che recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme. E inoltre anche un grave caso di mononucleosi cronica, che ha interessato la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energie e in generale lo stato della mia salute”, ha fatto sapere.

“Tutto questo sarà spiegato più nel dettaglio in una serie-documentario che caricherò presto su YouTube… potrete capire tutto quello che ho affrontato e VINTO! Sono stati due anni molto difficili, ma sto seguendo il trattamento giusto che mi aiuterà ad affrontare questo male fino ad oggi incurabile e tornerò più forte che mai”, ha poi aggiunto.

Secondo il sito TMZ, Justin, che è sposato con la modella Hailey Baldwin, ha passato molti mesi in uno stato di forte depressione causata proprio dalle difficoltà relative all’ottenimento di una diagnosi corretta circa i suoi problemi di salute. Adesso però sarebbe contento di aver avuto almeno una risposta alle sue domande ed è pronto a mettercela tutta per tornare in forma il prima possibile.

