Adesso la situazione è ufficialmente fuori controllo. Kanye West non sta bene, lo si capisce chiaramente dagli ultimi tweet pubblicati e poi cancellati. Il rapper ha scritto di stare provando a divorziare dalla moglie Kim Kardashian da due anni, da quando lei sarebbe stata in una camera d’albergo con il collega Meek Mill.

Il 43enne ha fatto sapere via social: “Ho provato a divorziare da quando Kim ha incontrato Meek al Worldolf per la ‘riforma delle prigioni’ (la Kardashian si sta impegnando in un progetto per cambiare la legge penitenziaria, ndr)”. Le sue parole sembrano raccontare situazioni inventante, ma soprattutto appaiono confusionarie. Sostiene che la moglie 39enne abbia davvero “superato il limite”. “Meek è un mio amico e ha avuto rispetto. Kim ha superato il limite. Io valgo più di 5 miliardi di dollari grazie a Cristo. Ma voi non avete ascoltato Michael Jackson e ora credete a loro?”.

Infine la ciliegina sulla torta in questo delirio social. West ha accusato la suocera, Kris Jenner, madre e manager delle Kardashian, di essere una “suprematista bianca”. Non solo, con un gioco di parole, l’ha anche paragonata al dittatore (spietatissimo) nordcoreano Kim Jong-Un. “Kris Jong-Un”, ha scritto sempre in un tweet.

Solo qualche ora fa Kanye aveva detto che Kim aveva provato a raggiungerlo con un medico nel ranch in cui si trovava in Wyoming per “farlo rinchiudere”. Forse la moglie sta solo cercando di aiutarlo…

Scritto da: la Redazione il 22/7/2020.