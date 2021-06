Kanye West e Irina Shayk pizzicati insieme in Francia: il gossip

Sembra non essere durato più di tanto il periodo da single di Kanye West. Il rapper 44enne dopo l’addio a Kim Kardashian (il processo di divorzio è iniziato pochi mesi fa) starebbe frequentando Irina Shayk. I due nei giorni scorsi sono stati pizzicati insieme in Francia durante una vacanza romantica.

A quanto pare sarebbero partiti domenica sera dagli USA per raggiungere la Provenza, una delle regioni più belle del Paese, dove avrebbe trascorso tre giorni in pieno relax e festeggiato il compleanno di lui, per poi ripartire mercoledì. Sono stati avvistati anche durante una passeggiata. Una fonte ha raccontato al magazine People: “Lei sembra molto presa. Lui l’ha invitata ad andare in Francia e lei ha accettato volentieri. Non si stanno frequentando ufficialmente, ma c’è interesse da entrambe le parti”.

Irina è mamma di Lea, avuta quattro anni fa insieme al divo di Hollywood Bradley Cooper, e vive a New York. E proprio nella Grande Mela sarebbe iniziata la frequentazione con il cantante, ormai da qualche settimana. “Si conoscono da anni per motivi professionali. Lui ha iniziato a cercarla un paio di settimane fa. E’ un uomo persuasivo. Si sono visti a New York e poi hanno festeggiato insieme il compleanno di lui in Francia”, ha aggiunto il beninformato.

Il rapporto tra Kanye e l’ex moglie Kim Kardashian, che insieme hanno quattro figli, sembra comunque disteso. Non c’è astio, come dimostrano i recenti auguri fatti pubblicamente dalla reality star al padre dei suoi figli. Inoltre sembra che lei abbia completamente superato la fine della loro storia d’amore.

Scritto da: la Redazione il 10/6/2021.