Tutto il clan Kardashian in Italia per le nozze di Kourtney a Portofino: foto

Non potevano di certo mancare: per le nozze di Kourtney a Portofino tutto il clan Kardashian è volato in Italia. La socialite 43enne, star televisiva, sorella maggiore della più famosa Kim, ha sposato per la terza volta il soli tre mesi Travis Barker, batterista dei Blink-182 46enne. Per il sì hanno scelto una location magnifica e lussuosissima, L’Olivetta, villa di proprietà degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, creatori degli abiti degli sposi e del resto della famiglia.

Dopo le finte nozze a Las Vegas e lo scambio di voti in tribunale a Santa Barbara, Kourtney ha detto di sì al castello Brown, imponente struttura che domina la collina di Portofino. Il giorno prima dei fiori d’arancio la Kardashian ha stupito tutti con l’abito strizzato e corto nero con il velo abbinato, sempre firmato dai famosi stilisti.

Venerdì sera gli sposi erano stati avvistati al ristorante Puny con i loro ospiti, sabato , invece, hanno pranzato vicino all'Abbazia di San Fruttuoso.

La sposa per il matrimonio all’aperto ha scelto un mini dress in raso e pizzo bianco. Sulla testa un imponente velo sul quale era ricamata un’immagine della Madonna.

Dopo il sì, i festeggiamenti per le nozze sono proseguiti presso lo stabilimento balneare di proprietà di Dolce e Gabbana, una celebrazione off limits, al punto che i due hanno preteso che tutti quelli coinvolti nell’organizzazione firmassero clausole di riservatezza.

Per il clan un matrimonio spettacolo super griffato con il solito ‘carrozzone’ mediatico al seguito e i riflettori del mondo puntati su di loro. Le sorelle Kardashian al completo hanno sfoggiato i loro look e si sono lasciate ammirare. Kim, Khloé, Kendall, Kylie anche durante il party non hanno mancato di condividere qualcosa con i loro milioni di fan.

Presenti anche Megan Fox e Machine Gun Kelly, amici degli sposi. Alle nozze hanno preso parte anche i figli avuti da Kourtney con l’ex compagno Scott Disick (Mason, 12 anni, Penelope, 9 anni, e Regin, 7 anni) e quelli che Barker ha avuto dall’ex moglie Shanna Moakler e dalla prima compagna Oscar De La Hoya.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/5/2022.