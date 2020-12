Karina Cascella, amicizia finita con Alessandra Gallocchio: ''Non fa più parte delle nostre vite per...''

Amicizia finita tra Karina Cascella e Alessandra Gallocchio. Tra le due influencer, infatti, c’è sempre stato un legame molto forte: ma qualcosa si è spezzato. ''Alessandra non fa più parte delle nostre vite. Per tutti noi è stata la delusione più grande'' ha scritto la 40enne su Instagram.

Alessandra era legata a Salvatore Angelucci, ex di Karina e padre di sua figlia Ginevra. Karina aveva sempre ribadito di adorare la compagna di Salvatore e di aver voluto un rapporto sereno, proprio per il bene della figlia. Le due donne quindi avevano sempre mostrato ottimi rapporti. Cene, vacanze e tanti momenti insieme all'insegna del divertimento. Karina oggi è felice accanto a Max Colombo, amico anche lui di Salvatore. Una famiglia allargata che adesso sembra aver perso un pezzo. La Cascella ha condiviso due Instagram Stories piuttosto eloquenti. A chi le chiedeva come mai non seguisse più Alessandra sui social, Karina ha subito risposto per mettere a tacere eventuali polemiche: ''Risponderò a questa domanda una volta sola e poi vi chiedo la cortesia di non chiedermi più nulla di questa persona. È già tutto molto difficile in questo momento. Alessandra non fa più parte delle nostre vite. Per tutti noi è stata la delusione più grande''.

I fan si sono chiesti quindi se la causa scatenante di questa situazione potesse essere un’eventuale rottura tra Alessandra e Salvatore. A giudicare dai profili social i due sembrano distanti. Alessandra adesso lavora e trascorre gran parte del suo tempo con Mattia Ferrari, amico di Belen Rodriguez. Un commento di Karina sotto alcuni articoli ha però confermato la crisi con Angelucci. ''Il gesto è grave. Non scrivo a caso io. Mai. Ci vuole rispetto nella vita. Le storie possono finire dipende da come però.”

Scritto da: La Redazione il 6/12/2020.