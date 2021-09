Karina Cascella contro Gemma Galgani per l’intervento al seno: 'Non ci vuole il chirurgo, ma lo psicologo...’

Karina Cascella punta nuovamente il dito contro Gemma Galgani per l’intervento di mastoplastica additiva al seno. L’opinionista già nei giorni scorsi aveva criticato la Dama di Uomini e Donne per essere nuovamente ricorsa a un ritocchino, senza mezzi termini aveva definito “ridicolo” che la bionda 71enne avesse scelto questo tipo d’intervento alla sua età. Ora rincara la dose: “Non ci vuole il chirurgo, ma lo psicologo”.

Karina torna sull’intervento al seno di Gemma e a chi l’attacca, sottolineandole che lei per prima ha ingrandito il suo decoltè, chiarisce il suo pensiero: non è contraria alla chirurgia plastica, pensa solo che vada fatta con criterio. “Tu metti un seno sodo, sicuramente perché con la protesi la pelle viene tirata, su un addome flaccido o su una gamba flaccida, non per parlare male, ma perché il corso del tempo quello fa… Ha poco senso….”, sottolinea. A 71 anni la Galgani non doveva ricorrere all’operazione dato che non ha più la pelle di una ragazza secondo lei.

Karina, 41 anni, poi, è piuttosto lapidaria sulla Dama, che lo scorso anno è ricorsa anche a un lifting per apparire più giovane e fresca, e aggiunge: “Se deve fare sempre qualcosa per piacere a qualcuno perché non riesce a stare da sola, allora è un altro tipo di problema: là non ci vuole il chirurgo, ci vuole lo psicologo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/9/2021.