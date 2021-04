Karina Cascella contro Natalia Paragoni per le rivelazioni intime: 'Dov’è il pudore?’

Karina Cascella ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni fatte l’altro giorno da Natalia Paragoni, che ha raccontato come durante lo scorso weekend tra lei e il fidanzato Andrea Zelletta ci siano stati rapporti intimi molto intensi. L’attività sessuale è stata tale che il collo le si è “incriccato” ed è dovuta andare in farmacia a cercare dei rimedi. Ora, secondo l’opinionista di “Uomini e Donne”, Natalia ha sbagliato a condividere dettagli così intimi della sua vita sui social. Secondo Karina ha dimostrato di non avere “pudore” e di essere pronta a “svendersi”.

Sempre su Instagram la 41enne campana ha fatto sapere: “Andreuccio si è dato da fare e il tuo pudore invece? Questi ragazzi sarebbero disposti a tutto pur di avere qualche follower in più. Che tristezza. Non ho dei tabù particolari, nel senso che comunque credo che ognuno col proprio uomo è libero di fare quello che vuole e di liberare la fantasia. Però come dicevo col proprio uomo, nella propria intimità, nella propria camera da letto, tra le mura di casa. Ma veramente dobbiamo stare lì a prendere il telefono e dire perché Andreuccio si è impegnato? E che cavolo ce ne frega a noi, non ce lo metti?”.

“Ma sapete perché faccio questo discorso, questo ragionamento? Perché secondo me si sta superando un po’ il limite. Questa moda di spiattellare tutto nei dettagli più intimi, secondo il mio modesto parere non viene fatto perché si ha voglia di condividere o mandare certi messaggi. Chi condivide tutto lo fa esclusivamente per creare hype intorno al proprio profilo e per cercare più argomenti possibili per coinvolgere più persone. Nel bene o nel male l’importante è che se ne parli. A me questa roba non mi piace sono sincera. Per il mio modesto parere è così. Però è anche brutto perché tu sei disposto veramente a svenderti”, ha poi aggiunto la Cascella, che proprio come Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ha iniziato la sua carriera televisiva grazie a “Uomini e Donne”.

