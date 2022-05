Karina Cascella contro il reddito di cittadinanza: 'Ho difficoltà a trovare personale per il mio ristorante, nessuno vuole più lavorare’

Karina Cascella si lamenta. Sulle pagine di Nuovo l’ex opinionista tv dei programmi di Barbara d’Urso punta il dito contro il reddito di cittadinanza. “Ho difficoltà a trovare personale per il mio ristorante, nessuno vuole più lavorare!”, sbotta. La 42enne non riesce a scovare ragazzi che vogliano lavorare nel weekend. Lo scorso gennaio a Bergamo, dove vive, insieme al suo compagno, Max Colombo, ha inaugurato il Matambre, dove si gusta dell’ottima carne argentina.

La Cascella fa fatica a trovare camerieri, cuochi, assistenti di sala: per lei la causa è in parte del Coronavirus, ma la responsabilità maggiore la ha il reddito di cittadinanza, ossia, come si legge sul sito del Governo, quella “misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale” che nasce come “sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari”.

“Ho una difficoltà incredibile a trovare personale di sala e cuochi. Credo che la pandemia abbia portato anche chi lavorava nel settore da anni a scoprire il piacere della famiglia. Pare che nessuno voglia più lavorare nel weekend. Tanto c’è il reddito di cittadinanza…”, sottolinea Karima sconfortata al settimanale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2022.