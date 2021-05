Karina Cascella mostra per la prima volta il suo immenso guardaroba: è grande come un piccolo appartamento. Foto

Karina Cascella mostra per la prima volta il suo immenso guardaroba, grande come un piccolo appartamento. L’opinionista tv 41, popolarissima influencer e ora anche imprenditrice, con il nuovo ristorante aperto a Bergamo, svela due intere stanze piene zeppe di abiti e accessori.

Nella grande casa dove vie insieme al compagno Max Colombo e alla figlia avuta da Sasà Angelucci, Ginevra, la pungente bionda ha uno spazio enorme tutto per lei che ora svela pure ai suoi follower sul social.

VIDEO

“Per la prima volta vi apro le porte del mio guardaroba, ma solo perché oggi ho scoperto Nicole e la sua bravura nel dare un volto ad ogni cosa. Cosa ne dite della sua magia? Io pazza di lei”, scrive Karina per accompagnare il breve filmato in cui scopre la cabina armadio.

Le due stanze sono piene zeppe di scarpe, vestiti, borse, ma anche di foto che la immortalano da sola o con i suoi affetti più cari.

Per fare ordine nel suo guardaroba la Cascella ha chiamato Nicole Marc, fashion stylist, image consultant e soprattutto wardrobe and home restyler, che, con estrema pazienza, ha riposizionato tutto in modo perfetto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/5/2021.