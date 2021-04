Karina Cascella: 'Ecco perché non sarò più opinionista dalla D’Urso’

Karina Cascella annuncia a sorpresa che non sarà più opinionista dalla D’Urso. L’influecer, ex volto di Uomini e Donne, non andrà più da Barbara dopo anni in cui era quasi una presenza fissa nei salotti della conduttrice. Ai follower sul social spiega il perché della sua decisione.

Nessun dissidio con Barbara D’Urso. Karina Cascella precisa che non c’è alcuna guerra in atto con Carmelita. “Voglio tanto bene a Barbara, per me è una persona carina e con me si è sempre comportata benissimo. Io personalmente non ho niente da dire su di lei. Sono io che sono stufa di me in quelle vesti, che litigo continuamente con le persone, non ho più voglia, mi sono proprio stufata”, spiega nelle IG Stories.

“Me ne sto un pochino da parte, ho voglia di partire con il ristorante e cambiare con il centro dei miei pensieri e della mia occupazione - aggiunge Karina - Ho già letto ‘Karina in rotta con la D’Urso’: tutte stron*ate. Non è così: io voglio bene a lei e lei è molto affezionata a me. Dopo 20 anni che litighi continuamente con la gente in tv , tu puoi stufare. I reality non li faccio più anche perché pure lì litighi”.

“Molti dicono che chiunque sgomiterebbe per stare al mio posto, a me non frega niente. Nel momento in cui mi stufo e ho la forza e tranquillità di fare altro, io faccio altro perché sono libera e sono fermamente orgogliosa di poter prendere questa decisione senza dover dipendere da qualcuno o qualcosa. Poi mi dicono: Ballando con le stelle lo faresti? Assolutamente sì perché almeno verrebbe fuori un’altra parte di me. C’è molto altro oltre al litigare. Ma lo dico così per dire, perché mi hanno fatto la domanda”, sottolinea la Cascella.

“Questa pandemia mi ha fatto rivalutare ancor più fuori le mie priorità che sono la mia famiglia. Mi ha fatto pure capire che ho voglia di fare altro nel lavoro. E lo faccio”, conclude la bella bionda 41enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2021.