Kasia Smutniak si è sposata. L’attrice ha detto ‘sì’ al produttore Domenico Procacci, suo compagno dal 2011. A 40 anni la bellissima interprete di origini polacche ha deciso di convolare a nozze con una cerimonia molto semplice, ma anche molto chic, che si è svolta nella villa di Formello, alle porte di Roma, acquistata insieme all’ex Pietro Taricone, tragicamente scomparso nel 2010, e dove la coppia vive stabilmente.

Famosa per essere gelosissima della sua privacy, Kasia ha trovato un escamotage molto usato tra le star per evitare che la stampa venisse a conoscenza dei preparativi per il matrimonio. Ha infatti invitato amici e parenti nella campagna romana per festeggiare il suo compleanno, che è stato lo scorso 13 agosto. Una volta sul posto, gli ospiti si sono resi conto di non essere a una festa di 40 anni, ma alle nozze di Kasia e Domenico.

Sui social è trapelato davvero poco. Solo un’immagine, postata da uno degli ospiti, in cui la Smutniak appare insieme al neo marito e a Luciano Liguabue con la moglie Barbara Pozzo. Si sa però che a fare da testimone della sposa è stato il suo carissimo amico Ferzan Ozpetek. Kasia ha scelto un abito bianco dal sapore hippie con tanto di coroncina di fiori sulla testa e ha pronunciato il fatidico ‘sì’ a piedi scalzi. Più classico invece lo sposo.

La coppia ha già un figlio, Leone, 5 anni, mentre Kasia ha anche un'altra figlia nata dalla relazione con Taricone, Sophie, che oggi ha 15 anni.

Scritto da: la Redazione il 16/9/2019.