Kasia Smutniak è tornata in pubblico a meno di una settimana dal matrimonio a sorpresa con Domenico Procacci. L’attrice e il produttore, che sono una coppia da circa otto anni, si sono giuratati amore eterno lo scorso weekend nella loro villa alle porte di Roma e adesso la bella 40enne ha fatto la sua prima apparizione ufficiale da signora Procacci alla Milano Fashion Week, ospite di Tod’s.

Alla sfilata del brand di proprietà di Diego Della Valle, Kasia è apparsa con un look total black. Maglia, pantaloni, cinta, giacca e scarpe: il nero è un colore che l’interprete polacca ama moltissimo. Per lei una pioggia di flash. Dalle immagini scattate dai tanti fotografi presenti però sembra che qualcosa non quadri. All’anulare sinistro di Kasia non c’è la fede. Oppure è lei, che gelosissima della sua intimità, ha fatto in modo che nessuno dei reporter potesse immortalare il simbolo del suo amore per il compagno.

Abbiamo provato a ingrandire le foto che le sono state scattate poco prima dell’inizio del défilé, ma del gioiello non c’è traccia. Tanti gli anelli che luccicano sulla mano destra, ma nessuno su quella sinistra, dove solitamente si porta proprio la fede.

Kasia, che con Procacci ha un bambino, Leone, 5 anni, mentre ha anche un’altra figlia nata dalla relazione con lo storico ex, prematuramente scomparso, Pietro Taricone, ovvero Sophie, 15 anni, è famosa per essere attentissima alla sua sfera privata. Tanto che in occasione delle nozze gli amici e i parenti sono rimasti all’oscuro di tutto fino all’ultimo. Invitati con una scusa nella residenza di Formello, hanno scoperto solo il giorno stesso che avrebbero assistito alla cerimonia che ha unito l’ex modella al suo compagno.

Scritto da: la Redazione il 21/9/2019.