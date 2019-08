Da poche ore è una quarantenne. Kasia Smutniak ha rivelato cosa desidera per il suo compleanno. C’è una sola cosa che l’attrice vorrebbe, ovvero più fondi per poter mandare avanti la scuola che ha fondato in Nepal con la Pietro Taricone Onlus.

“Per me questo qua è un momento estremamente importante. E per i 40 anni ho deciso di farmi un unico regalo, di esaudire il mio grande desiderio che la scuola possa andare avanti e così abbiamo iniziato una raccolta fondi circa un mese fa. Io veramente non ho bisogno di nulla, non c’è regalo più grande che potrei chiedere. E il regalo più grande è l’aiuto economico con la mia scuola”, ha spiegato la bellezza polacca a ‘Freeda’.

“Normalmente faccio delle liste quando arrivano le date con lo zero come ad esempio 20, 30 e 40. Ci sono le cose che ho fatto e quelle da fare e naturalmente ne aggiungo anche delle nuove perché la scuola, per esempio, quando avevo 30 anni non c’era sulla lista. Per quest’anno sulla lista ancora c’è e il sogno è che possa andare avanti”, ha aggiunto.

Kasia ha poi raccontato com’è nato il progetto in Asia a cui tiene davvero tantissimo: “Quasi 20 anni fa io ci sono andata là con Pietro (Taricone, l’ex compagno e padre di sua figlia tragicamente scomparso) per fare un trekking e ci siamo persi, abbiamo perso la cognizione del tempo e ci siamo rimasti per quasi un mese. Sulla strada di ritorno, quando stavamo tornando dal Mustang, parlavamo tantissimo del fatto di voler fare qualcosa per quelle persone. Per 2 anni ho girato cercando un progetto e così ho conosciuto meglio il Mustang e ho pensato che in un posto dove non c’è veramente niente, neanche gli ospedali, bisogna cominciare da una scuola perché solo imparando puoi in qualche modo crescere”.

