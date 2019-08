Kasia Smutniak per la prima volta mostra i segni della vitiligine da cui è affetta. L’attrice 40enne condivide con i fan alcuni scatti sul social in cui mostra la sua pelle segnata dalla malattia, una patologia cronica che rende la pelle a chiazze più chiare. E’ la stessa di cui soffre l’ex gieffino vip Luca Onestini e che aveva svelato proprio al reality show. “Ho imparato ad accettarmi”, sottolinea Kasia, sorridente e sensuale nelle immagini pubblicate.

“Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta. Cose belle, cose che ci vengono facili ma che non dovremmo dare mai per scontate... Ma sopratutto momenti difficili, che ci mettono alla prova, per non perdere il senso dei momenti felici. Insomma tutto - scrive Kasia Smutniak nel post in cui parla della vitiligine - Io, crescendo, ho imparato anche un'altra cosa, accettare non è sufficiente. Bisogna amare i propri difetti! Per gli ultimi 6 anni ho imparato ad accettare e amarmi per quello che sono. È stato un percorso, mica subito... E solo oggi mi sento di condividere questo pensiero con voi”.

Poi aggiunge: “Qualche tempo fa ho letto una frase che mi è rimasta impressa, ‘FATTI AMARE PER I TUOI DIFETTI CHE I PREGI LI SANNO AMARE TUTTI’, e ho deciso di farla mia”,

L’ex compagna di Pietro Taricone, scomparso tragicamente nel 2010 e da cui ha avuto Sophie, 14 anni, legata a Domenico Procacci, da cui ha avuto Leone, 5 anni, non ha avuto un’esistenza facile, ma guarda al futuro con ottimismo. In questi anni, colpita dalla vitiligine, ha imparato ad accettarsi e a piacersi lo stesso. Nonostante sui suoi piedi, sulle sue mani, sui gomiti siano ben visibili i segni della malattia. La sua bellezza rimane intatta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/8/2019.