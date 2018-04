Ci sono volute solo poche ore per riprendersi dal parto: Kate Middleton è già tornata a casa con il suo terzogenito. La Duchessa di Cambridge ha dato alla luce il secondo figlio maschio nella mattinata di lunedì, ma già nel tardo pomeriggio dello stesso giorno ha lasciato il St. Mary Hospital ed ha fatto ritorno a Kensington Palace con il neonato.

Ad attendere Kate e il Principe William all’uscita del nosocomio londinese c’erano ovviamente una schiera di telecamere, fotografi e giornalisti. Loro come sempre si sono concessi a lungo, sorridendo felici. La Middleton, abito rosso, ha tenuto in braccio il piccolo, di cui non si conosce ancora il nome, anche se i bookmaker danno per favorivo Arthur.

Qualche ora prima erano stati i piccoli George e Charlotte a recarsi in ospedale per vedere il fratellino appena nato prima che finisse sotto gli occhi di tutto il mondo. Ad accompagnarli era stato William, che aveva lasciato Kate solo per pochi minuti.