Kate Moss alle sfilate parigine con la figlia 16enne Lila: la somiglianza c’è, e si vede!

La supermodel è apparsa in pubblico con la ragazza avuta insieme a Jefferson Hack

Da qualche tempo Lila ha deciso di seguire i passi della madre e fare la modella

Kate Moss ha partecipato alle sfilate di Parigi di questi giorni insieme alla figlia Lila. La supermodel britannica e la ragazza, che ha 16 anni, hanno posato anche fianco a fianco per i fotografi. E in tantissimi hanno notato la grande somiglianza tra loro. Lila è nata dalla relazione tra Kate e l’ex partner Jefferson Hack e negli ultimi tempi ha deciso di tentare una carriera nel mondo della moda, proprio come la mamma. Recentemente è stata ingaggiata come testimonial per la linea beauty del brand Marc Jacobs.

