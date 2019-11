Sulla vicenda della rottura tra Paola Caruso e Moreno Merlo è intervenuta anche Katia Fanelli, la partecipante ‘fotonica’ dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’. La 25enne ha voluto difendere l’ex tentatore, attaccando invece gli interventi tv della Caruso, che durante l’ultima puntata di ‘Domenica Live’ ha detto di aver lasciato Moreno dopo che lui le avrebbe chiesto dei soldi e le avrebbe confessato di averla registrata di nascosto. Paola ha spiegato di aver capito che Moreno si era avvicinato a lei solo per cercare visibilità.

In un post pubblicato su Instagram la Fanelli ha scritto: “Proprio lui cerca visibilità e soldi. Sì, sì, certo… No ma ragazzi, fantascienza, numeri da circo!! Ste pagliacciate per arrivare dove? Cercare di far passare lui per un uomo piccolo per poi calpestarlo? Che è un ragazzo bravissimo. Convinta!”.

Intanto lo stesso Moreno è intervenuto con un video social dopo le accuse che gli ha rivolto la Caruso dal salotto tv della D’Urso. “Un’interpretazione veramente da Oscar. Tutto quello che dici deve essere comprovato con delle prove… altrimenti sono solo fantasie. Devi chiedere scusa a me e al pubblico, che ti ha seguito sprecando un quarto d’ora per sentire delle angherie, delle castronerie, delle porcherie. Così io terrò la bocca chiusa su quel martedì. La differenza è che io ho delle prove, tu parli di aria fritta. Io sono sereno perché sono una persona limpida e sono così come mi vedete”, ha detto nella clip.

Nel video pubblicato su Instagram ha poi criticato la Caruso che a suo dire si sarebbe montata la testa e si sentirebbe una star internazionale, quando in realtà non lo è affatto. “Una volta che si spengono i riflettori della tv, arriva la vita reale. Chi ti credi di essere? Madonna o Lady Gaga? Ti sei creata un piedistallo che presto si sgretolerà. Accetta il mio consiglio e chiedi scusa”, ha concluso.

