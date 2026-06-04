“Un continuo mandare dei messaggi del genere, nasconde un grossissimo disagio personale”

La 47enne punta il dito sui follower che non fanno altro che criticare: “Basta, veramente basta”

Katia Pedrotti non ne può più. L’ex gieffina esplode contro chi l’attacca continuamente sui social per i presunti ritocchini e le scrive continuamente: “Sei tutta completamente rifatta”. In una serie di video pubblicati nelle Storie punta il dito sui follower che la criticano e dice: “Basta, veramente basta”.

''Sei tutta completamente rifatta'': Katia Pedrotti esplode contro chi l’attacca sui social per i presunti ritocchini

“Sono un po' di giorni che mi vengono scritti messaggi: ‘Non ci prendere per i fondelli, tu che sei tutta completamente rifatta, non mi puoi dire che avendo cura della propria pelle, eccetera, eccetera, si ottengono i tuoi stessi risultati’. Un'altra addirittura commenta in maniera compulsiva ogni mia foto dicendomi: ‘Hai le labbra rifatte, ce lo devi dire che hai le labbra rifatte’. Ma soprattutto che cosa fa questa persona? Mi manda delle mie foto di quando avevo circa 26, 27 anni, 28, post Grande Fratello, dove dice: ‘Ecco, hai visto, qui non avevi le stesse labbra di oggi’. Ora, perché una persona che viene continuamente attaccata sul proprio aspetto fisico deve sempre stare in silenzio?”, esordisce la 47enne.

La moglie di Ascanio Pacelli, mamma di Matilde e Tancredi, 18 e 13 anni, sottolinea: “lo sono una persona estremamente sincera, estremamente diretta ed estremamente serena per dirvi che un continuo mandare dei messaggi del genere, nasconde un grossissimo disagio personale. Ora, non mi venite a dire: ‘Non è vero, noi non siamo gelosi di te, quelle cornacchie che poi scrivono questi commenti’. Il social è un mondo talmente tanto bello e carino, che dovete imparare ad utilizzarlo, perché altrimenti, comprendo perfettamente, sta diventando una sorta di malessere personale, che rinchiude semplicemente un vostro malessere personale”.

“Vi ricordo che la vita è talmente tanto bella… - prosegue Katia - Come potete sprecare uno barra due minuti del vostro tempo per scrivere ad un'altra donna che nemmeno conoscete una roba del genere con un'ipotetica lista di interventi o ritocchi? ‘Hai fatto i ritocchini. Ah, e poi me lo devi dire, ce lo devi dire’. Ma per favore! E poi quando gli si dice: ‘Guarda tesoro, che secondo me tu hai dei problemi irrisolti con te stessa’, si offendono e ti spaventano. ‘Non pensavo fossi così’. Fossi così come? Così diretta da dirti che hai dei problemi con te stessa? lo te lo dico, per me hai dei problemi con te stessa perché una persona che va a dire ad un'altra donna una roba del genere è perché ha degli evidenti problemi con se stessa”.

La 47enne punta il dito sui follower che non fanno altro che criticare: “Basta, veramente basta”

La Padrotti conclude: “Sprecate quel tempo per fare qualcosa, per costruirvi una personalità che sia differente, una personalità che vi dia l'agio di poter guardare un'altra donna, un altro uomo, una statua, un quadro e dire: ‘Guarda che bello!’. E non: ‘Bella, ma è rifatta’. Basta, veramente basta”. In una postilla precisa: “Il tempo è prezioso, la vita è una, COLTIVATELA ogni giorno costruendo passo dopo passo il vostro cammino!!! Non usate i social in questo modo, ma cercate il meglio da chi DECIDETE di seguire”.