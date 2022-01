Katia Ricciarelli di nuovo fuori controllo attacca Davide Silvestri: 'Stron*o, ti tiro uno schiaffo’

Katia Ricciarelli è di nuovo fuori controllo al GF Vip. Attacca Davide Silvestri che, scherzando con Barù, le dà della ‘vecchietta’. “Stron*o, maleducato! La prossima volta che lo dici di tiro uno schiaffo”, sottolinea all’attore davanti agli altri.

Nonostante fosse stata messa in guardia sia da Alfonso Signorini che da alcuni coinquilini del reality, la cantante lirica 75enne perde nuovamente le staffe e non si contiene con le parole ed ecco arrivare il suo ennesimo scivolone. Tutto pare inziare per gioco, ma la Ricciarelli alla fine fa le bizze.

“Mi ha dato della vecchietta? Che brutto stron*o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata mi fa schifo questa robaccia. Ho più anni di voi e me ne vanto!”, esplode Katia.

La soprano è un fiume in piena e a Davide spiega: “Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano”. Poi rincara la dose, quando si confronta sempre con Silvestri e Barù in giardino.

“La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo. E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio più le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice… - continua Katia - Avete esagerato e oltrepassato il limite. State attenti a come parlate, non posso offendervi adesso, ma almeno fatemi essere addolorata. Siamo davanti a milioni di persone diamo il bell’esempio”.

Il popolo dei social sul web sottolinea ancora una volta le affermazioni di Katia Ricciarelli: da tempo molti vorrebbero la sua espulsione dal gioco. Intanto l’ex moglie di Pippo Baudo a Cinecittà continua a lamentarsi. “Qui dentro mi hanno dato della cattiva, strega e insoddisfatta, adesso pure che rompo e che sono vecchietta. Ho il magone e voglio stare da sola andatevene. Sto male per tanti motivi e voi infierite chiamandomi vecchia”, sottolinea ancora.

Davide e Barù cercano in ogni modo di scusarsi, alla fine il nervosismo della bionda si placa. “Io ho bisogno del vostro affetto e a voi serve il mio. Dovete stare attenti alle parole, perché a volte può ferire una parola come questa", gli dice lei dopo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2022.