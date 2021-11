Katia Ricciarelli confessa: 'Ero gelosa di Pippo Baudo, frugavo nelle sue tasche’

Durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’ tra le altre cose Katia Ricciarelli ha confessato di essere stata gelosissima di Pippo Baudo. La soprano e il conduttore sono stati sposati per 18 anni tra il 1986 e il 2004. Per la 75enne vederlo vicino a donne di spettacolo bellissime rappresentava una fonte di insicurezza. “Pippo, che intanto saluto, è stato molto importante. Nell'85 eravamo innamoratissimi”, ha fatto sapere la concorrente del reality durante l’ultima puntata dello show.

“Avevo detto basta uomini e 5 mesi dopo ero sposata. Lui non era geloso ma io sì, che vallette che aveva!”, ha aggiunto. “Erano le più belle d'Italia e io ero gelosa come una pazza, guardavo dentro le tasche ma non ho mai scoperto niente”, ha continuato.

Dopo un lungo periodo passato senza rivolgere parola all’ex marito, oggi tra la Ricciarelli e Baudo, che ha 85 anni, i rapporti si sono molto rasserenati e di tanto in tanto i due si sentono. “Sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 17/11/2021.