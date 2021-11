Katia Ricciarelli esplode contro Miriana Trevisan: 'Che stron*a! Le tiro una scarpa in testa’

Katia Ricciarelli esplode contro Miriana Trevisan, colpevole di aver fatto il suo nome durante le nomination. La cantante lirica 75enne è una furia, punta il dito contro la mora e non si contiene. “Che stron*a! Le tiro una scarpa in testa!”, esclama. L’ex ragazza di Non è la Rai piange.

Katia parla con la nuova entrata Patrizia Pellegrino, è una furia contro Miriana. “Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa che le faccio un buco. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle”, sottolinea imbufalita e amareggiata dal doppio gioco dell’ex valletta 49enne.

Alla Trevisan, pure lei finita in nomination, faccia a faccia, dice lapidaria: “Sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il c**o così?! Basta leccarmi il cu**”.

Miriana controbatte: “Te lo avevo detto che ti avrei votato, anche tu hai fatto lo stesso con me”. La Ricciarelli, però non sente ragioni. Così poco dopo la showgirl scoppia in lacrime e a fine puntata si sfoga con Lulù: “Io ho fatto la cosa più logica. E uno e due e tre, mi hai nominata tante volte. Poi sei forte, ti ho nominata sapendo che sei un personaggio fortissimo. Chi dovevo votare secondo te? Non credo di aver fatto una cosa grave, ti ho soltanto votata. E comunque io sono fiera di essere la donna che sono. Da due mesi ce l’hai con me, andiamo avanti”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/11/2021.