Katia Ricciarelli squalificata dal GF Vip? Insulti razzisti a Lulù? 'Vai al tuo paese'. Poi: 'Stron*a'

Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè sono le protagoniste di una lite furibonda al GF Vip. Volano insulti razzisti e parolacce e i social esplodono: il popolo del web punta il dito contro la cantante lirica, accusata di aver pronunciato frasi ingiustificabili all’indirizzo della principessa, a cui dà della “stron*a”, aggiungendo che dovrebbe tornare a studiare nel suo paese. Sarà squalificata?

In molti chiedono la ‘messa al bando’ della bionda 75enne. Il clima nella Casa è rovente: tutto comincia dalla soprano. Katia è infastidita per il comportamento di alcuni inquilini più giovani a tavola davanti a Kabir Bedi. “Facciamo la figura dei peracottari davanti ai nuovi arrivati”, sottolinea. Lulù, punta nel vivo, ribatte: “La brutta figura la fate voi, mica noi”. Anche Sophie Codegnoni replica: “Io non sono affatto una cafona".

Katia, rabbiosa, però, intima alla Selassiè di stare zitta. Lulù è imbestialita e controbatte: "Io con te non parlo perché non ho il minimo interesse a parlarti”. Lo scontro si accende, l’artista le risponde in malo modo: “Stai zitta e vattene a mangiare di là, stron*a”. “Ma stron*a sarai tu. Ma io mangio dove caz*o mi pare, che pensi di essere la padrona della casa?”, le riibatte ancora una volta Lulù.

La Selassiè tira fuori tutto il suo malcontento contro Katia: “Nessuno è il padrone di questa casa capisci? Siamo tutti uguali. Ma stron*a sarai tu, ma cosa vuoi? Che cavolo vuoi da me? Tu attacchi e aggredisci tutti e pensi adesso di passarla liscia?”. E ancora: “Io devo andare al mio paese? Io sono nata qui in Italia. E non ti permettere mai più, la gente ti ha abituato male nella vita facendoti credere che sei sto caz*o, ma chi te se incu*a. Io devo mangiare la carne? Magnatela te così ingrassi, che tanto hai sempre fame”.

C’è ruggine tra le due, causata anche da frasi passate della Ricciarelli. Su Twitter in molti si indignano per le parole della soprano, c’è anche però chi la difende, definendo le affermazioni di Lulù troppo sopra le righe. Cosa deciderà il Big Brother?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/1/2022.