Katia Ricciarelli sonnambula e in lacrime: ecco cos'è successo al GF Vip

Katia Ricciareli, sonnambula, si aggira nel cuore della notte in lacrime per la Casa del GF Vip. Sveglia tutti gli altri concorrenti, mentre, piangendo, cerca disperatamente il suo tenero cagnolino. Ripete ossessivamente: “Ciuffy, dove sei?”.

La cantante lirica è in pena. Eva Grimaldi si alza dal letto e alle altre concorrenti dice: "Non svegliatela, mi raccomando”. Valeria Marini è interdetta, ma la soprano 75enne non si calma e si lamenta ancora.

“Katia, tutto bene? Che succede?", le chiede la showgirl. “E' sonnambula", ribatte pronta Eva Grimaldi. Valeria però non è sicura: “Katia, ti giuro, se stai fingendo sei da Oscar!”. La Ricciarelli però sembra non sentirla, concentrata a cercare il suo amico a quattro zampe, che ha incontrato durante l’ultima puntata del reality show.

Sono tutti in ansia per la bionda, pure Manila Nazzaro, Carmen Russo, Sophie Codegoni si alzano dal letto e la seguono. Persino gli uomini, capeggiati da Giucas Casella, accorrono per capire cosa stia accadendo.

Il momento cult del reality show però ha una svolta imprevista: Katia ha preso in giro tutti, il suo scherzo al resto degli inquilini è perfettamente riuscito.

Katia Ricciarelli ride di cuore, alla fine pure gli altri l’abbracciano sollevati. La Marini le fa i complimenti: "Davvero un’interpretazione da Oscar”. L’unica a essere ancora col batticuore è la Grimaldi, che si era spaventata sul serio per l’amica.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/12/2021.