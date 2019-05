Katie Holmes ha sfoggiato un look floreale allo Spring Gala 2019 organizzato a New York dall'American Ballet Theatre

Katie Holmes, 40 anni, era tra le celebrità che lunedì 20 maggio ha presenziato allo Spring Gala 2019 organizzato dall'American Ballet Theatre presso la Metropolitan Opera House di New York. Katie Holmes, grande sostenitrice dell'American Ballet, non è voluta mancare all'annuale raccolta fondi e ha calcato il red carpet dello Spring Gala 2019 con un abito floreale giallo con colletto nero e fiocco. Ai piedi l'ex moglie di Tom Cruise ha indossato un paio di stivaletti ricamati aperti in punta, perfettamente abbinati alla pochette con bordino rosso. Trucco leggero, quasi acqua e sapone, capelli sciolti, taglio bob con riga da una parte, Katie ha sorriso di fronte ai fotografi presenti ed è apparsa serena. La Holmes non è arrivata da sola allo Spring Gala 2019 dell'American Ballet. L'attrice si è fatta accompagnare dalla mamma, la signora Kathleen. Nessuna traccia invece del fidanzato, il collega Jamie Foxx, con cui vive da anni una relazione lontana dai riflettori. La coppia ha mantenuto la storia d'amore top-secret per molto tempo ed è uscita allo scoperto solo di recente. Poche settimane fa, inoltre, ha fatto la prima apparizione pubblica al Met Gala.









