Katie Holmes e il fidanzato di origini italiane Emilio Vitolo in giro per NY: foto

Eccoli qua. Katie Holmes ed Emilio Vitolo. Lei non ha certo bisogno di presentazioni. E’ stata la star indiscussa di ‘Dawson’s Creek’, una delle serie tv più amata degli anni 2000, ed è stata anche regina del gossip per la lunga relazione con Tom Cruise (i due sono stati sposati tra il 2006 e il 2012 e si sono giurati amore eterno con una cerimonia da favola al Castello di Bracciano, vicino Roma). Mamma di Suri Cruise, ormai 14enne, la Holmes ha 41 anni, ma la sua vita sentimentale dopo l’addio (burrascoso) a Tom non ha mai davvero ritrovato una stabilità duratura. Ora però al suo fianco c’è Emilio, 33 anni (8 meno di lei). I due sono insieme da pochissimi giorni, ma i beninformati raccontano di una passione già alle stelle.

Sono stati fotografati in più occasioni (come quella che vi mostriamo qui) in giro per le strade di New York City. Lui è infatti il figlio di un noto ristorate della Grande Mela e lavora nel ristorante di famiglia, Emilio’s Ballato a Soho. E’ un locale frequentatissimo dalle celebrità, da Justin Bieber a Bradley Cooper. Non solo, Emilio Jr. di tanto in tanto si diletta anche a fare l’attore (a partecipato a diverse produzioni cinematografiche con ruoli minori).

Qualche pettegolo però racconta che fino a qualche tempo fa (e per due anni) Vitolo (la cui mamma è invece peruviana) avrebbe avuto una serissima relazione con una ragazza di 24 anni di nome Rachel Emmons. Non solo: pare ci fosse stata già una proposta di nozze (accettata) e i preparativi per il matrimonio fossero in corso. Fino a quando Emilio, sussurra qualcuno, non ha incontrato Katie…

