Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati. La rottura sarebbe avvenuta lo scorso maggio, pochi giorni dopo che insieme avevano sfilato per la prima volta abrracciati sul red carpet del Met Gala, ufficializzando un’unione che durava da ben sei anni. In tutto questo tempo non hanno mai parlato apertamente della loro relazione e anche la notizia del crack arriva solo ora.

Page Six è stato il primo a parlare dell’addio dei due divi di Hollywood. Una fonte anonima avrebbe sentito dire a Katie Holmes: “Quello che fa Jamie sono affari suoi, non stiamo insieme da mesi”. Un altro insider a Entertainment Tonight, riguardo all’unione tra la 40enne e il 51enne, spiega: "Non hanno mai avuto una relazione normale. Sono sempre stati molto indipendenti e le loro esistenze non ruotano intorno a quella dell'altro. Vivevano separatamente e in diverse città, vedendosi di quanto in quanto. Io non escluderei una possibilità di riconciliazione”.

“Hanno smesso di frequentarsi alla fine di maggio”, rivela un’altra fonte a E! News che ha pizzicato lo scorso weekend Jamie Foxx mentre usciva da un locale notturno mano nella mano con la sua presunta fidanzata, Sela Vave.

Con la giovane modella e cantante dovrebbe esserci solo un rapporto professionale. Foxx è anche produttore discografico e la starebbe aiutando ad emergere, ma l’atteggiamento intimo tra i due racconterebbe altro…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/8/2019.