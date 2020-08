Katy Perry mostra senza vergogna le forme post parto: foto

Katy Parry mostra senza vergogna le sue forme post parto. Nelle sue IG Stories pubblica una foto in cui si fa vedere senza filtri: mette in evidenza il suo aspetto più autentico e vero a pochi giorni dalla nascita della figlia avuta da Orlando Bloom, Daisy Dove.

Ironica, da sempre paladina del body positive, già nel 2016 la popstar aveva rimarcato di non essere un manichino e rivendicato per sé e per le altre donne la scelta di essere una taglia ‘plus size’. "Penso che ogni donna debba definirsi a parole sue e come le piace di più. Ognuna di noi vede se stessa in maniera diversa. Io posso parlare solo per me, sono una donna formosa, non una misura da modella. Ma penso di poter rappresentare tante persone. Voglio che la gente si possa riconoscere in me. E' una cosa importante soprattutto per non perdere completamente la testa in questo strano esperimento umano che sto vivendo”, aveva sottolineato

Ora con una scherzosa storia su Instagram ironizza sulla sua finta preparazione per la prestigiosa serata degli MTV Video Music Awards 2020.

Katy Perry si fa vedere senza make-up, con i capelli disordinati. Indossa mutandoni contenitivi e reggiseno da allattamento: ha forme morbide post parto e si sente molto felice. I 105 milioni di follower che la seguono sono entusiasti: la cantante svela il suo aspetto reale a pochi giorni dall'arrivo della cicogna e non si fa problemi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2020.