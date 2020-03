Katy Perry è incinta. La notizia era nell’aria da un po’ visto che nel videoclip della sua ultima canzone ‘Never Worn White’ la si vede mentre si accarezza il pancino. Un indizio che ora ha trovato conferma nell’annuncio ufficiale: la 35enne è in dolce attesa e tra pochi mesi diventerà mamma, mentre il compagno Orlando Bloom diventerà papà per la seconda volta. “La prossima estate succederanno molte cose. Non solo partorirò letteralmente, ma anche figurativamente. Qualcosa che avete aspettato molto a lungo”, ha detto in un video su Instagram.

“Sono eccitata, noi siamo eccitati e felici. Si tratta probabilmente del segreto più grande che abbia mai dovuto tenere per me. Sapevo che ve l’avrei detto nel modo migliore, ovvero attraverso un brano musicale perché è in questo modo che comunico con voi. Ad un certo punto ho dovuto rivelarlo perché stava diventando ovvio”, ha poi aggiunto la pop star.

E adesso ha anche smesso di mangiare la carne, soprattutto quella rossa, che le fa ‘schifo’. Invece va ghiotta di hamburger vegani e di cibi speziati. “Non mi sono mai piaciute le spezie, ma adesso porto sempre una bottiglia di Tobasco nella mia borsa. I cibi che mi fanno schifo sono la carne, soprattutto quella rossa. Grazie a dio esiste Impossibile Burgers (un’azienda che produce hamburger vegani, per cui Katy ora va pazza, ndr)”, ha concluso.

