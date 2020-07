Katy Perry non sta più nella pelle. Non vede l’ora di tenere tra le braccia il suo primo figlio, o meglio la sua prima figlia. La cantante infatti è per la prima volta incinta. La nascitura arriverà tra meno di un mese, ad agosto, pochi giorni dopo l’uscita del nuovo album della pop star (dal titolo ‘Smile’). Adesso la mora americana ha deciso di condividere sul social una foto del pancione molto “lievitato”. Sul suo profilo Instagram ha postato uno scatto in cui appare con una maglia cortissima, shorts e le forme prémaman in vista.

La 35enne recentemente ha raccontato che il suo corpo è molto cambiato durante la dolce attesa, ma che lei si sente comunque molto bene. “Sono molto grata per il corpo che ho. Affrontare questo processo ti regala una prospettiva completamente nuova. Le mie mani sono gonfie, ora anche i miei piedi hanno iniziato a gonfiarsi”, ha fatto sapere.

Se per Katy si tratta del primo pargolo, per il compagno Orlando Bloom invece no. L’attore ha infatti già un figlio, Flynn, nato 9 anni fa dal matrimonio con l’ex moglie Miranda Kerr, supermodel australiana. Con Katy le nozze ci saranno a breve: lui le ha chiesto di sposarlo da mesi (la risposta ovviamente è stata affermativa), ma i preparativi per il grande giorno, tra pandemia e cicogna in arrivo, non sono ancora iniziati.

Scritto da: la Redazione il 21/7/2020.