Katy Perry e Orlando Bloom non potranno più sposarsi tra pochi mesi. La coppia sembra avesse in programma una cerimonia molto bella e scenografica in Giappone, ma a causa della pandemia da Coronavirus, che sta mietendo migliaia di morti in tutto il mondo, Italia compresa, i piani sono saltati. L’evento, che avrebbe visto arrivare 150 ospiti da tutto il mondo, è stato rinviato più avanti. Un insider ha detto a ‘People’: “Era tutto pronto, le nozze sarebbero dovute avvenire in Giappone con 150 ospiti. Katy era molto eccitata all’idea di arrivare all’altare incinta. Erano entrambi felicissimi di aver finalmente ultimato i preparativi per il matrimonio. Ma adesso dovranno mettere tutto in pausa a causa del coronavirus”.

Katy, 35 anni, e Orlando, 43, hanno appena annunciato di aspettare il loro primo figlio insieme. Lei ha pubblicato il videoclip della canzone ‘Never Worn White’ in cui si accarezza il pancione. E sul social ha fatto sapere: “Quest’estate succederanno molte cose, tra le altre partorirò, letteralmente. Sono molto felice. Siamo molto felici per l’arrivo del nostro bambino”.

