Per Kevin Prince Boateng una famiglia felice non è altro che un anticipo di Paradiso, come affermava George Bernard Shaw. Il calciatore della Fiorentina lo scrive accanto ad alcuni bellissimi scatti condivisi su Instagram che lo ritraggono insieme a Melissa Satta e al piccolo Maddox.

I Satteng sono tornati ad essere una famiglia felice. Melissa, 33 anni, e Kevin, 32, dopo una separazione durata mesi hanno ricostruito il loro rapporto e in questa calda estate 2019 appaiono più uniti che mai.

Secondo alcuni sulla reunion ha inciso il passaggio del calciatore dal Barcellona alla Fiorentina. Il ritorno in Italia avrebbe influito sulla decisione di Melissa di dare un'altra possibilità al matrimonio. Pare che l'ex velina mora non gradisse l'impegno all'estero del marito. Ipotesi e indiscrezioni a parte, Boateng e la Satta sembrano davvero aver ritrovato il sorriso. Il sentimento che li ha fatti innamorare quasi otto anni fa a quanto pare non si è mai spento.

La coppia, insieme dal novembre del 2011, il 15 aprile del 2014 ha salutato l'arrivo di Maddox. Poi il 25 giugno del 2016, a Porto Cervo, Kevin Prince e Melissa si sono giurati amore eterno con un matrimonio da favola. A gennaio del 2019 sembrava tutto finito. All'improvviso è arrivata la notizia della rottura. Ora, però, è tornato a splendere il sole e l'amore è alle stelle.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 7/8/2019.