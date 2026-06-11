L’ex calciatore 39enne ammette che in campo non rendeva a causa del sesso, non per la vita notturna e l’alcol

Lui e l’ex velina 40enne si sono sposati nel 2016, il divorzio nel 2020: sono genitori di Maddox, 12 anni

Calciatore famoso, ora ha attaccato gli scarpini al chiodo. Kevin Prince Boateng non è mai stato banale e continua a non esserlo. Il 39enne rilascia delle dichiarazioni al podcaster tedesco Andreas Poke che immediatamente diventano virali e vengono riprese sul web. Parla della relazione con l’ex moglie Melissa Satta, 40 anni, ora felicemente legata al 29enne Carlo Beretta. Lo sportivo la definisce “una vera follia”. E confessa: “Facevamo l’amore 7-8 volte la settimana”. Ammette che in campo non rendeva abbastanza a causa del sesso, e non per colpa della vita notturna e dell’alcol.

''Facevamo l’amore 7-8 volte la settimana'': Kevin Prince Boateng parla della relazione con l’ex moglie Melissa Satta, “una vera follia”

Boateng e la Satta sono stati una coppia dal 2011, il 15 aprile 2014 è arrivato il figlio Maddox, il 25 giugno 2016 le nozze a Porto Cervo. Il loro rapporto si è concluso con il divorzio il 21 dicembre 2020.

“Nei media uscivano continuamente notizie del tipo ‘Boateng si è infortunato di nuovo, non si prende cura di sé’. Era vero, non mi prendevo cura di me stesso, ma il motivo non era l'alcol o la vita notturna: la mia relazione con Melissa Satta era una vera follia. Facevamo l'amore almeno 7-8 volte a settimana e non lasciavo riposare il mio corpo. Quando scendevo in campo, le gambe non avevano più forza. Avevo messo il calcio, i soldi, tutto in secondo piano”, confessa Kevin Prince.

L’ex calciatore 39enne ammette che in campo non rendeva a causa del sesso, non per la vita notturna e l’alcol

“Quando stai con una donna famosa e bella - aggiunge l’ex rossonero - a volte dimentichi di essere un atleta professionista. Mentre il Milan si aspettava da me dei titoli, io stavo consumando le mie energie in camera da letto. Avevo messo il calcio, i soldi, tutto in secondo piano. Non essendo riuscito a bilanciare la mia vita privata, ho sprecato gli anni più luminosi della mia carriera in un incubo di infortuni. Sono diventato così concentrato sulla mia relazione che il calcio ha smesso di essere la mia priorità, quello è un rimpianto che porterò sempre con me”.