Khloe Kardashian in occasione dell’ultima stagione del reality di famiglia ‘Keeping Up With The Kardashians’ si è “travestita” da sua madre Kris. La 35enne ha cambiato acconciatura, trucco e abbigliamento per sembrare più possibile il genitore. Kris, madre delle sorelle Kardashian e anche delle sorelle Jenner, è conosciuta con il soprannome di “momager”, ovvero madre (mom) e manager allo stesso tempo, visto che ha contribuito a lanciare le carriere di tutte le sue ragazze.

Intanto però ci sono dei problemi in famiglia, visto che la sorella più grande, Kourtney, ha fatto sapere di essere stufa di partecipare allo show. Ha tre figli e vuole concentrarsi solo su di loro. Kim, la più famosa del gruppo, l’ha però attaccata dandole della “ingrata”. “Sarà meglio che si chiarisca le idee il prima possibile”, ha detto.

In effetti lo show televisivo ha fatto la fortuna di tutti i membri del clan, che guadagnano cifre astronomiche e anche grazie alla popolarità raggiunta con il programma hanno lanciato linee di prodotti, dai cosmetici al vestiario, che stanno fruttando milioni di dollari.

Scritto da: la Redazione il 16/12/2019.