Ormai sono davvero una coppia a tutti gli effetti: Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono apparsi per la prima volta in tv insieme dopo l’eliminazione dell’hairstylist dal ‘Grande Fratello’. A ‘Pomeriggio Cinque’ si sono presentati mano nella mano, tra grandi sorrisi e sguardi sognanti.

Appena arrivati in studio, la D’Urso ha subito notato che Kikò è dimagrito durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà. “Ho perso cinque o sei chili. Sto meglio?”, ha risposto lui. “Sono ancora un po’ frastornato. Sto dormendo a casa con i miei figli in questi giorni”, ha poi aggiunto.

E a proposito dei figli, Nalli ha voluto chiarire quanto successo qualche settimana fa, quando il secondogenito Francesco ha attaccato Ambra in alcune Instagram Stories, mentre lui era ancora nella Casa. L’hairstylists ha raccontato che dopo aver parlato con il figlio ha appreso che il ragazzo ha fatto quel gesto solo per ottenere visibilità. “Mio figlio mi ha detto che quando ha pubblicato quelle Stories ha preso 40mila follower. L’ha fatto per quello, non gli importava niente di me e di Ambra”, ha fatto sapere. Ora tutti i suoi ragazzi sembrano quindi accettare volentieri la presenza della Lombardo accanto al papà.

Se Ambra sembra già fare grandi progetti, Kikò, che pure è apparso molto innamorato, vuole andarci con i piedi di piombo. Forse proprio perché ha già una famiglia. “Devo ancora capire se è la persona giusta per me, adesso voglio viverla lontano dai microfoni e dalle telecamere. Però sono preso da lei al cento per cento”, ha spiegato l’ex marito della Cipollari.