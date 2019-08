La favola tra Kikò Nalli, 49 anni, e Ambra Lombardo, 33, continua. La coppia nata nella Casa del "Grande Fratello" ha festeggiato 4 mesi d'amore. Per l'occasione l'ex marito di Tina Cipollari ha deciso di realizzare una t-shirt con la scritta "Vivila punto". Una frase detta alla dolce metà durante il reality di Canale 5 e che è diventata praticamente virale.

E' felice Kikò e ha voluto mostrare la maglietta ai fan su Instagram. Accanto alla foto ha scritto: "Averlo detto, averlo fatto. Per i nostri 4 mesi". "4 mesi veri!", il commento di Ambra. Ma il post dell'hairstylist ha dato vita anche una lunga polemica social: "Kikò, vivi la tua favola, ma non credo che questa favola duri per tutta la vita", ha commentato un'utente. "Ma sei una maga tu? Va bene, abbiamo anche chi sa le cose senza conoscere. Eh, la gente quanto chiacchiera", la replica dell'ex gieffino. La follower ha ribadito che pensa sia difficile che la storia con la Lombardo duri per tutta la vita. Nalli allora ha aggiunto: "È proprio qui che ti sbagli: se tutti noi pensiamo così, nella vita non si fa nulla e fidati che io nella mia vita ho lavorato e fatto le cose senza pensare al domani. E vinco sempre, a differenza di ciò che pensi te".

Successivamente Kikò ha fatto sapere di aver ricevuto parecchie richieste da persone che vogliono la t-shirt: "Non pensavo potesse interessare ma mi state scrivendo in tantissimi. Ho avvisato il mio team - ha detto - ci stiamo lavorando e presto vi dirò come poterle prendere. Non ci credo nemmeno io". Ambra invece, che al momento si trova in Egitto, per brindare al mesiversario ha pubblicato la foto di un bacio e ha scritto: "Noi restiamo uniti anche senza toccarci! Tienimi il posto come hai fatto sempre e non solo a tavola! Vivila!".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 29/8/2019.