Kikò Nalli e Ambra Lombardo sorprendono tutti in tv: 'Stiamo ancora insieme'

Kikò Nalli e Ambra Lombardo sorprendono tutti in tv. L’hair stylist e la bella professoressa, anche modella, a Vieni con me confessano: “Stiamo ancora insieme”. Ma quando si parla di nozze e figli l’ex marito di Tina Cipollari gela la sua bella.

Kikò Nalli in studio da Caterina Balivo risponde alle ‘domande al buio’. La conduttrice gli chiede di Ambra, il parrucchiere 49enne spiega: “Ambra e io non ci siamo mai lasciati, sono tre mesi che non ci vediamo per il Covid. Lei è a Milano e io a Roma con i bambini. Ci siamo lasciati tante volte per i giornali e i social, le dico sempre: ‘Stai tranquilla, è tutta pubblicità’”.

VIDEO

Nalli nega che la fidanzata abbia deciso di stare con lui per la sua popolarità: “Mi ritengo non famoso, i famosi sono quelli famosi, diciamo che sono popolare. Ho semplicemente fatto il Grande Fratello”.

Caterina Balivo lo lascia a bocca aperta e annuncia che Ambra è in collegamento da casa con il suo programma. Kikò la guarda con lo sguardo tenero, è contento di vederla, anche se solo semplicemente in video. La 34enne dice: “Mi manca Kikò, mi mancano tutte le persone che amo a cui voglio bene. Ormai me lo sono dimenticato, non ricordo più neppure com’è fatto. Per i giornali e i social lo avrei lasciato cinque o sei volte, avrei avuto sei o sette amanti e dovrei avere un sacco di tempo libero per fare tutto questo”.

Arriva un momento cruciale: Ambra deve fare una domanda all’ex gieffino. Al fidanzato chiede: “Voglio sapere se si risposerà e avrà altri figli”. Nalli tergiversa: “Mai dire mai, ma io ho già dato… Di queste cose ne parleremo a quattr’occhi…”. Kikò dall’ex moglie ha avuto tre figli: Matias, Francesco e Gianluca.

Caterina Balivo, un po’ imbarazzata, commenta: “Ambra queste domande fanno scappare gli uomini. Però Kiko tu devi avere rispetto di una donna che ha voglia di avere una famiglia, se non la vuoi, mollala”. E rivolgendosi ad Ambra aggiunge: “Kiko ha detto delle cose bellissime su di te, secondo me è solo questione di tempo…”. “A me piacerebbe avere dei figli se Kikò è disponibile”, replica la Lombardo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/5/2020.