Kiko Nalli è tornato in tv dopo una lunga assenza. L’hairstylist ha innanzitutto smentito i rumour secondo cui la relazione tra lui e Ambra Lombardo sarebbe arrivata al capolinea. Ha però ammesso di litigare spesso con la professoressa di origini siciliane, ma nonostante tutto il loro rapporto va avanti. Poi ha fatto sapere di essere arrabbiato con lei perché non vuole che si sottoponga a un intervento di mastoplastica, che però è ormai stato fissato per venerdì 27 settembre.

Intervistato da Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio Cinque’ ha spiegato: “Io non sono d’accordo perché a me piacciono le cose naturali. E poi penso che quest’intervento lo dovrebbe fare solo chi ha avuto problemi seri (sembra fare riferimento alla ricostruzione della mammella che si fa dopo aver avuto un tumore al seno, ndr). Però il professore gliel’ho presentato io”.

“Abbiamo discusso e io mi sono molto arrabbiato. Le ho detto che mi piace così com’è. Siamo però arrivati a un compromesso: che faccia questa cosa e basta”, ha poi aggiunto.

Insomma, l’ex marito di Tina Cipollari ha accettato la decisione di Ambra, ma non vuole che quest’intervento diventi il primo di una lunga serie e soprattutto che la 33enne si faccia un seno troppo grande. “Lei ha il seno piccolo, questo è vero. Le ho detto che allora qualcosina in più si può mettere… anche se non avrei voluto. Ma questo è il nostro compromesso”, ha concluso il 49enne.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2019.