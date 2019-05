Kikò Nalli di nuovo in lacrime al "Grande Fratello 16". L'ex marito di Tina Cipollari ha ricevuto dei videomessaggi da parte dei suoi tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.

Kikò Nalli nella Casa del "Grande Fratello 16" ha detto di sentire la mancanza dei figli. Ha espresso il desiderio di ricevere da parte loro almeno una frase: "Ho bisogno di loro, di sapere come stanno. Mi manca l'aria". Ha anche urlato ai suoi ragazzi: "Papà è con voi, ascoltatemi".

Il desiderio di Kikò Nalli è stato esaudito. I figli gli hanno mandato dei videomessaggi. Il primo è stato Francesco che al papà ha detto: "Ciao papà ti penso e ti seguo tutti i giorni. Ma tu non non mollare. Ti voglio bene". Poi è arrivato il turno di Gianluca: "Ciao papà - ha detto il ragazzo - Io sto bene. Spero che anche tu stia bene. Ti guardo tutti i giorni. Ti mando un grande bacio e ti voglio bene". "Ciao papy - ha esordito Mattias - Io, Francesco e Gianluca ti seguiamo tutti i giorni. Non mollare. Un bacio. Forza!".

Dopo aver visto i videomessaggi dei figli, Kikò Nalli ha urlato: "Vi amo tanto". Non sono mancate le lacrime. La commozione è stata tanta. "Scusatemi", ha detto piangendo l'hairstylist.

"Mi hai fatto uno dei regali più belli della mia vita - ha poi affermato, rivolgendosi a Barbara D'Urso - Per tanti può essere niente, per me è l'aria". Ha anche ringraziato Tina per aver permesso questo: "Mi avete dato la forza per continuare. Dopo questo non mi serve più niente", ha concluso Nalli.

