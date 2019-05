Kikò Nalli al GF si raffredda un po’ con Ambra Lombardo. Nella Casa, lontano dalla professoressa, i dubbi crescono. Fuori intanto, nelle IG Stories, anche Mattias, il figlio maggiore dell’hair stylist e di Tina Cipollari, parla della ragazza. Non solo, dice la sua pure su un’eventuale partecipazione futura da tronista a Uomini e Donne.

Kikò è rimasto scottato dalla reazione del figlio 12enne Francesco, che si è scagliato contro Ambra Lombardo dandole della ‘stratega’ dopo che la 33enne qualche settimana fa è entrata al GF e ha baciato appassionatamente il padre. Finora, però, il 49enne sembrava convinto a iniziare una relazione con lei, una volta finito il reality. Ora nella Casa dice: “Io alla fine non so che cosa sta succedendo. Non so se lei è ancora decisa a frequentarmi, cosa sta facendo, come sta vivendo la situazione fuori, se è tornata indietro. Spero di sistemare le cose e di avere io in mano il joystick di questa storia. Devo essere libero di condurre io le cose della mia vita. In ogni caso mi piace stare con i piedi per terra, lasciamo che il tempo faccia il suo corso”.

Alla coinquilina Martina Kikò Nalli al GF su Ambra Lombardo dice pure: “Il fatto che magari lei è uscita e vuole restare attaccata alla situazione per farsi pubblicità può anche essere, ma fuori avrò il tempo per capire la verità”.

Nella questione interviene anche Mattias. Non è contrario come il fratello minore. Il figlio 16enne di Kikò Nalli sul social, in merito alla possibile storia tra il papà e Ambra dopo il GF fa sapere: “Io sono dell’idea che se mio padre è felice, anche io sono felice. Quindi se lui è felice con lei a me non dà nessun problema. Anzi, sono felice anche io”.

Mattias, il figlio di Kikò Nalli, non parla solo del papà e di Ambra Lombardo. Un follower gli domanda se parteciperebbe mai a Uomini e Donne in futuro. Il ragazzo risponde: “Perché no?”. Poi ammette pure che il pensiero di stare sul trono con la mamma che attacca le corteggiatrici lo fa molto sorridere...