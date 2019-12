Kikò Nalli in ospedale per un malore

Kikò Nalli ha accusato un malore ed è finito in ospedale. Attimi di grande paura per l’ex marito di Tina Cipollari, ora fidanzato con Ambra Lombardo, conosciuta al Grande Fratello 16.

Il 49enne ha accusato forti dolori al petto mentre era nella sua casa a Sabaudia, i suoi famigliari, temendo un infarto, hanno immediatamente avvertito il 118. L’hair stylist è stato trasportato in ambulanza all’ospedale più vicino, il Santa Maria Goretti di Latina.

I medici, dopo i primi accertamenti cardiologici ed ematologici per capire la causa del malore, hanno rilevato che non si trattava di infarto. Kikò Nalli si è sentito male solo a causa di un forte stress che gli ha pure portato un eccessivo innalzamento della pressione.

Kikò Nalli è ancora ricoverato in ospedale. I dottori, nonostante abbiano scongiurato l’infarto, hanno comunque deciso di tenerlo sotto osservazione. Dovrebbe essere dimesso al più tardi domani.

“Sto bene, tutto apposto…solo un forte stress…Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace…Io mi rialzo sempre! Grazie a tutti”, fa sapere in queste ore il parrucchiere sul social nelle sue IG Stories.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2019.